Milas Belediye Başkanı Topuz'dan Evi Yanan Aileye Ziyaret

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Çandır Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Topuz, "Ailemizin evini en kısa sürede eski haline getirmek ve mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Geçen günlerde Çandır Mahallesi'nde çıkan ev yangını, korku dolu anlara sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle tüm evi sardı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı olmaması tek teselli oldu.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beraberindeki heyetle yangının çıktığı evi ziyaret etti. Evde incelemelerde bulunan Topuz, aile bireylerinden yangın anı hakkında bilgiler aldı.

Ailenin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında talimatlar veren Topuz, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek, geçici olarak barınacakları konteynerin bir an önce evin bahçesine kurulacağını söyledi.

Vatandaşların sadece iyi gününde değil kötü gününde de yanlarında olduklarını belirten Topuz, "Meydana gelen olayda en büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ailemizin evini en kısa sürede eski haline getirmek ve mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.