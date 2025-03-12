Milas Belediyesi'nden Sağlık Taraması: Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümleri Yapıldı - Son Dakika
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Milas Belediyesi'nden Sağlık Taraması: Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümleri Yapıldı

Milas Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik düzenlediği sağlık taramasında kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirme yapılarak ilgili kurumlara yönlendirildi.

12.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:29
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(MUĞLA)- Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sağlık taraması kapsamında ilçe sakinlerinin kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Yapılan kontroller sonucunda değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milas Belediyesi, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği sağlık taraması ile vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümünü yaptı. Sağlık İşleri Müdürlü personeli tarafından yapılan ölçümlerin ardından değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirme yapılarak ilgili kurumlara yönlendirildi. Sağlık taramasının belirli periyotlarla devam edeceği belirtilirken, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Milas Belediyesi'ne teşekkür etti.

Vatandaşların sağlığına önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Belediye ekiplerimiz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümünü yaparak önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda değerleri normal değerlerden farklılık gösteren vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Sağlık Taraması: Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümleri Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Sağlık Taraması: Kan Şekeri ve Tansiyon Ölçümleri Yapıldı - Son Dakika
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