Milas Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Cami Bahçelerinde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Cami Bahçelerinde Temizlik Çalışması

11.02.2026 14:32  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki cami bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cami avlularını pırıl pırıl hale getirerek, vatandaşların ibadetlerini rahatça eda etmelerini sağlamayı hedefliyor.

(MUĞLA)- Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki cami bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Milas Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve bakım seferberliği başlattı. Ramazan ayına sayılı günler kala harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cami avlularında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Belirlenen program dahilinde ilerleyen ekipler, cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımı ve ağaç budama işlemlerini yapıyor. Ayrıca ekipler, cami avlularındaki bank, masa ve çöp kovalarının tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Camilerimizi Ramazan'ın ruhuna uygun hale getiriyoruz"

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin en güzel yaşandığı dönemdir. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla, tertemiz mekanlarda eda edebilmeleri için ekiplerimiz cami avlularında hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. İlçemizdeki camilerimizi Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde pırıl pırıl hale getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Cami Bahçelerinde Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:07:19. #7.11#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Cami Bahçelerinde Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.