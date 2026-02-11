Milas Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Cami Bahçelerinde Temizlik Çalışması

(MUĞLA)- Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki cami bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Milas Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve bakım seferberliği başlattı. Ramazan ayına sayılı günler kala harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cami avlularında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Belirlenen program dahilinde ilerleyen ekipler, cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımı ve ağaç budama işlemlerini yapıyor. Ayrıca ekipler, cami avlularındaki bank, masa ve çöp kovalarının tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Camilerimizi Ramazan'ın ruhuna uygun hale getiriyoruz"

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin en güzel yaşandığı dönemdir. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla, tertemiz mekanlarda eda edebilmeleri için ekiplerimiz cami avlularında hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. İlçemizdeki camilerimizi Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde pırıl pırıl hale getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.