Milas Belediyesi, Şehitlik Anıtı'nın Açılışını Yaptı

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın açılışı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yapıldı.

Milas Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nın girişine bir metre 20 santimetre kaide üzerine dört metre 30 santimetre yüksekliğinde tasarlanan Şehitlik Anıtı'nı bugün açtı. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmalarıyla devam eden tören, anıtın açılışı ve anıt önünde çekilen fotoğraflar ile son buldu. Törende ilk konuşmayı, Milas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban gerçekleştirdi. Başkan Topuz'a anlamlı anıt için teşekkür eden Başkan Sarban, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde tüm şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Törende konuşan Başkan Topuz, şunları söyledi:

"Milas Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için yapımını tamamladığımız Şehitlik Anıtı'nın açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, vatan toprakları için canını feda eden kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anıt sadece taş bir yapı değildir; aziz şehitlerimizin kahramanlığının ve milletçe taşıdığımız vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Başta Çanakkale Destanı'nın mimarları Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu anıt, onların fedakarlıklarını, ideallerini ve bizlere bırakmış oldukları mirası daima hatırlatacak bir sembol olacaktır. Bu anlamlı günde hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyor; açılışımıza katıldığınız için teşekkür ediyor, kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

Törende son konuşmayı yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 110'uncu yılı kutlu olsun. Ülkemizin ismini tarihe altın harflerle yazdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi fedakar gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.