(MUĞLA)- Milas Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi. Belediye binası önünden başlayan yürüyüşte, kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve eşitlik mesajları verildi.

Milas Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Belediye ana hizmet binası önünde başlayıp, Atapark'ta sona eren yürüyüşe, Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde, kadına yönelik şiddeti kınayan döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca dayanışma ve eşitlik mesajları verdi. Kadınlara özel seslendirilen şarkılar ve sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, güzergah boyunca vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜ MEŞRU DEĞİLDİR"

Yürüyüş öncesi belediye ana hizmet binası önünde basın açıklaması yapıldı. İlk konuşmayı yapan Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Güllüzar Aktaş, 25 Kasım tarihinin önemine vurgu yaptı. Aktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de ve dünyada her gün kadınlar; en temel hakları olan yaşama hakkı başta olmak üzere; sokakta, iş yerinde ve maalesef en güvenli olmaları gereken yer olan kendi evlerinde şiddetin farklı yüzleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Şiddet; dili, dini, ırkı veya sosyal statüsü ne olursa olsun, sınır tanımadan can yakmaya devam ediyor. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da dijital… Şiddetin hiçbir türü meşru değildir, hiçbir gerekçe bir kadının yaşam hakkından ve onurundan daha değerli olamaz. Kaybettiğimiz her bir can, sadece birer sayı veya istatistik değildir. Onlar birer evlat, birer anne, birer arkadaş, yarım kalmış hayaller, susturulmuş seslerdir. Bizler bugün, o sessizliğin sesi olmak için buradayız. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, sadece kadınların omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk değildir. Bu mücadele; adalete inanan her bireyin, her kurumun, devletin ve toplumun topyekün üstlenmesi gereken insani ve ahlaki bir ödevdir. Hiçbir kadının korkuyla arkasına bakarak yürümediği, hiçbir çocuğun annesiz kalmadığı bir dünyayı inşa etmek bizim elimizdedir. Adaletin sağlandığı, eşitliğin hayatın her alanına yayıldığı bir gelecek, lütuf değil, en temel haktır.

Yaşam hakları ellerinden alınan, şiddete boyun eğmeyerek mücadele eden tüm kadınları saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayalım ki; kadınların özgür ve güvende olmadığı bir toplum, asla gerçekten özgür ve ilerici olamaz. Şiddetin gölgesinin kadınların üzerinden çekildiği, caydırıcı hukuki yaptırımların eksiksiz uygulandığı, koruyucu mekanizmaların güçlendirildiği ve toplumsal zihniyet dönüşümünün eş zamanlı yürütüldüğü eşit ve adil yarınların bir an önce sağlanması dileğiyle."

"AMACIMIZ KADINA KARŞI ŞİDDETE ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEME"

Milas Belediye Başkan Vekili Barabaros Gezgin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde ne yazık ki 2026 yılı içerisinde 246 kadınımız katledildi. Biri sırf erkek arkadaşı var diye kızını katletti. Biri sırf boşanmak istedi diye eşini katletti. Biri İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada bir kadını samuray kılıcıyla öldürdü. Biri kızını otogarda tüfekle vurdu. Biri sırf yemek yapmadı diye eşini katletti. Birisi sırf sofrada tuz yoktu diye eşini katletti. Biri sırf istemediği kıyafeti giydi diye kardeşini katletti. Biri sırf çocuklar kendine benzemiyor diye eşini katletti. Bu sadece bir farkındalık yürüyüşü değil. Kadına karşı şiddete bir ortak duruş sergileme amacımız. Azra Gülendam Haytaoğlu, Hande Kader, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Şule Çet, Nazife Ateş, Rojin Kabaiş ve hikayesi yarım kalan tüm kadınlar için adım atmak için buradayız."