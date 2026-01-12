Milas Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni

12.01.2026 10:55  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, 15 Ocak 2026 tarihinde sosyal belediyecilik projelerinin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katılacak.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği projelerin toplu açılış töreni, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak. Tüm vatandaşları törene davet eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Halkımızın yaşam kalitesini artıracak, şehrimize değer katacak eserlerimizin açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın katılımlarıyla gerçekleşecek" dedi.

Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00'de Milas Belediyesi 2 No'lu Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.

2 No'lu Ek Hizmet Binası, Derince, Gökbel, Ekindere, Kısırlar-Dörtyol ve Kırcağız Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alanlar, Boğaziçi Cafe ve Restaurant, Ören-Boğaziçi Labranda Su Satış Noktaları, Aydınlıkevler Koruluk Alanı'nın açılış kurdeleleri törenle kesilecek.

Açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Topuz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yer kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gerçekleştireceğimiz törenle alın teri ve ortak akılla hayata geçirdiğimiz projelerimizin açılışını yapacağız. Halkımızın yaşam kalitesini artıracak, şehrimize değer katacak eserlerimizin açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcı'mız Gökan Zeybek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz tesislerimizin açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Gökan Zeybek, Ahmet Aras, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:34:05. #7.11#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.