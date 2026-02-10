Milas Belediye Başkanı Topuz: "Muhtarlar Bizim Sahadaki Gözümüz Kulağımız" - Son Dakika
Milas Belediye Başkanı Topuz: "Muhtarlar Bizim Sahadaki Gözümüz Kulağımız"

10.02.2026 16:13  Güncelleme: 17:07
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek projeler ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Topuz, muhtarların sahadaki önemli rolüne dikkat çekti.

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Devam eden projeler ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Topuz, "Muhtarlar bizim sahadaki gözümüz kulağımız" dedi.

Milas Muhtarlar Derneği Binası'nda gerçekleşen toplantıya, Topuz'un yanı sıra CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey ve Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek de katıldı.

Geniş katılımlı toplantıda mahallelerin farklı konulardaki ihtiyaçları masaya yatırıldı. Toplantıda ortak akıl vurgusu yapan Topuz, muhtarların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Toplantının ardından konuşan Fevzi Topuz, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla beraber yaptığımız toplantılar ve etkinlikler hem aramızdaki bağı, dostluğu pekiştiriyor hem de sık sık bir araya gelip istişare yaparak mahallelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmetler üretmemiz konusunda da bizlere yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızın kapısını çaldığı ilk makam olan muhtarlıklarla eş güdüm içinde çalışarak, kaynaklarımızı en verimli şekilde mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bizim amacımız Milas'ın her köşesinde yaşam kalitesini eşit ve yüksek bir seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sesi, çözüm ortaklarımız muhtarlarımızla bir araya gelerek şehrimizin her köşesine eşit hizmet götürme gayesiyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sokak sokak, kapı kapı mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik; devam eden projelerimizi ve gelecek hedeflerimizi paylaştık. Toplantıya katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fevzi Topuz, Güncel, Milas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
