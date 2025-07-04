Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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