Milas'ta Zehra Bayır cinayeti davasında karar - Son Dakika
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Milas'ta Zehra Bayır cinayeti davasında karar

Milas\'ta Zehra Bayır cinayeti davasında karar

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 yıl önce gölette cesedi bulunan Zehra Bayır'ın öldürülmesine ilişkin davada, maktulün eski erkek arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanık ise hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, İlimder İ'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis verirken, diğer sanıklar Ömer İ. ve Ünal K. ise delil yetersizliğinden berat etti. İlimder İ'nin tutukluluğu devam ederken, diğer 2 sanık tahliye edildi.

16.05.2024 13:23
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Muğla'nın Milas ilçesinde 2 yıl önce cesedi gölette bulunan Zehra Bayır'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanıktan maktulün eski erkek arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2'si 4 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktul Bayır'ın eski erkek arkadaşı İlimder İ, ağabeyi Ömer İ. ile Ünal K'nin yanı sıra sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatların son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, İlimder İ'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Heyet, diğer sanıklar Ömer İ. ve Ünal K'nin ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan delil yetersizliğinden beratına, "suç delillerini gizleme"den ise 4 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmalarına hükmetti.

Sanıklardan İlimder İ'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 2 sanığın ise verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Olay

Muğla'da 24 Temmuz 2022'de yaşanan olayda, Selimiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanının bahçesinde yer alan gölette cesedi bulunan Zehra Bayır'ın (19), başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşılmıştı.

Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü hakimlikçe serbest bırakılmış, İlimder İ, ağabeyi Ömer İ. ve Ünal K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Muğla, Milas, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta Zehra Bayır cinayeti davasında karar - Son Dakika

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