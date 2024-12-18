Milei'den Maduro'ya Sert Tepki

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, casusluk suçlamasıyla Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı Nahuel Gallo nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki gösterdi.

Ülkesindeki Askeri Kolej'de düzenlenen madalya töreninde konuşan Milei, Gallo'nun masum olduğunu belirterek "derhal serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.

Maduro'yu hedef alan Milei, "Venezuela'da yasa dışı şekilde gözaltına alınan Nahuel Gallo'ya değinmek istiyorum. Gallo, suçlu diktatör Maduro'ya bağlı güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Gallo'nun tek suçu eşini ve oğlunu ziyaret etmek istemesidir." ifadelerini kullandı.

Milei, Gallo'nun Arjantin'e güvenli bir şekilde dönmesi için tüm diplomatik kanalları kullanacaklarını vurguladı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Venezuela'da çok sayıda siyasi tutuklu bulunduğunu savunarak "Başka ülke vatandaşları da tutuklu bulunuyor. Venezuela'da jeostratejik bir değişiklik var. Tüm ülkelerin birlikte bir şeyler yapmaları gerekecek." dedi.

Bullrich, Maduro'nun 10 Ocak'taki yemin törenine değinerek, "28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimini kaybettiler ve bu yüzden çok gerginler. Halkın iradesine bakmaksızın insanları rehin alıyorlar." yorumunda bulundu.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'taki açıklamasında, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa süre sonra Venezuelalı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.