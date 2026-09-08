Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 4 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 23 Haziran ve 24 Temmuz tarihli "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 23/6/2026 ve 24/7/2026 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolü"nün onaylanması hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yer aldı.

15 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan "Ekli 2016 Yılı İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Altında Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 4 No'lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Haziran 2026'da Bonn'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının Otuz Birinci Oturumu, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Yirmi Birinci Oturumu, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı Olarak Düzenlenen Taraflar Konferansının Sekizinci Oturumu, Bağlı Organların Oturumları ve Diğer BMİDÇS Toplantılarına Dair Anlaşma" da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Anlaşmada Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında taraflar arasında mutabık kalınan hususlar yer aldı.

9 Haziran 2026'da Bonn'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası Arasında Verilere İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.