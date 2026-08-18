Milletvekili Melih Meriç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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