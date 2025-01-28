Milletvekili Sarıçam'dan Vatandaş Ziyareti - Son Dakika
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Milletvekili Sarıçam'dan Vatandaş Ziyareti

Milletvekili Sarıçam\'dan Vatandaş Ziyareti

Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli'de vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi.

28.01.2025 15:19
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile birlikte bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, her fırsatta köy ve belde ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.

Örtü altı üreticileri ziyaret edildi

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Gürsu, beraberindeki teknik personel ile ilçede sera üretim alanlarında incelemede bulundu.

Üretimler hakkında bilgi alan Gürsu, ilçede örtü altı yetiştiriciliğine önem verdiklerini belirtti.

Gürsu daha sonra üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinleyip, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri hakkında bilgi verdi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Oklalı köyüne 30 Ocak Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Deniz, milli takıma katıldı

Lüleburgazlı okçu Dilara Ecem Deniz, milli takıma katılmaya hak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun Okçuluk Tesisinde gerçekleştirilen Barebow (Yalın Yay) 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Umay Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Dilara Ecem Deniz, 497 puanla gümüş madalya kazandı.

Kulüp Başkanı ve antrenörü Çiğdem Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz'in güzel bir sonuçla milli takıma seçildiğini belirtti.

Sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Öz, Deniz'in 17-23 Şubat'ta Avrupa Okçuluk Federasyonunca düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonasında milli takım adına mücadele edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milletvekili Sarıçam'dan Vatandaş Ziyareti - Son Dakika

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