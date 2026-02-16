Milleyha'da Doğa Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
Milleyha'da Doğa Buluşması Gerçekleşti

Milleyha\'da Doğa Buluşması Gerçekleşti
16.02.2026 04:09
Hatay'da düzenlenen Doğa Buluşması, doğa gözlemleri ve atölyelerle sona erdi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı'nda düzenlenen Doğa Buluşması, gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Samandağ sahil hattında, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktada yer alan Milleyha; lagünleri, sazlık alanları ve kumullarıyla Doğu Akdeniz göç yolu üzerinde önemli bir sulak alan olarak biliniyor. Hem göçmen hem de yerleşik kuş türleri için kritik bir yaşam alanı olan bölge, zengin flora ve faunasıyla Hatay'ın en değerli doğal alanları arasında gösteriliyor. Bölgenin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve 3 gün süren 'Doğa Buluşması' etkinliğin son gününde sabah saatlerinde bitki ve kuş gözlem yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde sulak alanın florasını ve göç yolu üzerindeki kuş türlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Milleyha'nın yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığı ve biyolojik çeşitliliğiyle bölge için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Program kapsamında doğa okuryazarlığı atölyeleri ve söyleşiler düzenlendi. Çocuklara yönelik etkinliklerde kuş türleri, yaşam alanları ve doğa bilinci üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Gece saatlerinde düzenlenen gökyüzü gözleminin yanı sıra gece güve gözlemi de gerçekleştirildi. Işık tuzakları kurularak yapılan çalışmada farklı güve türleri incelendi, gece aktif olan böcek türleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gizem Cabaroğulları, "Doğa Gözlem Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Üç gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverleri burada ağırladık. En önemlisi de açılışımızı ilçemizin çocuklarıyla birlikte yaptık. Burası, doğaseverlerin ve tüm çocuklarımızın gelip doğayla buluşacağı, doğaya temas edeceği önemli bir nokta oldu. Programımız üç gün sürdü. İlk gün açılışımızı gerçekleştirdik ve ardından bir forum düzenledik. Müge Hanım da Milleyha'nın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Sonraki günlerde bitki gözlemi, kuş gözlemi, kelebek gözlemi gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Katılım sağlayan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Hatay, Çevre, Doğa, Son Dakika

Milleyha'da Doğa Buluşması Gerçekleşti

Milleyha'da Doğa Buluşması Gerçekleşti
