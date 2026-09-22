Milli dalıcı Ercümen, Demre\'de kaplumbağalarla dalıp plastik kirliliğine dikkat çekti

Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağalarıyla yaptığı dalışla, plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı, sıfır atık elçisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çayağzı bölgesinde deniz kaplumbağalarıyla dalış yaptı.

Spor kariyerinin yanı sıra denizlerin ve su altı yaşamının korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Ercümen, çevre kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinin henüz yumurtadan çıkmadan başladığını belirten Ercümen, "Biz onların yaşam alanlarını maalesef işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda, özellikle koruma alanlarında yakılan ışıklarla onların yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz." dedi.

Ercümen, yumurtadan çıktıktan sonra da kaplumbağaları farklı zorlukların beklediğini, hızlı seyreden teknelerin canlılara büyük zarar verebildiğini anlattı.

Birlikte daldığı pek çok deniz kaplumbağasının üzerinde tekne pervanesi izleri gördüğünü aktaran Ercümen, denizlerdeki plastik atıkların da kaplumbağaların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

Ercümen, "Attığımız herhangi bir plastik atık bile denize ulaştığında, örneğin bir plastik poşet, bir deniz kaplumbağası bunu denizanası zannedip yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor." diye konuştu.

-"Onları beslemememiz lazım"

Deniz kaplumbağalarının insanlara zarar verebildiği yönündeki söylemlere de değinen Ercümen, şunları kaydetti:

"Bazen deniz kaplumbağaları saldırır, ısırır gibi şeyler duyuyorum. Aslında hiçbir deniz canlısının insanlara saldırma içgüdüsü yok. Fakat biz onların hem yaşam alanlarını işgal ettiğimiz hem de bazen onları beslediğimiz için tekrar besin alabilme amacıyla insanlara yaklaşıyorlar ve bazen alamadıklarında çeneleriyle hareketler yapıyorlar. Bunlar beklenen şeyler. Bu yüzden de aslında hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım. Onları beslemememiz de lazım."

Aynı kaplumbağayla ikinci kez aynı sularda

Ercümen, kendisine eşlik eden deniz kaplumbağaları arasında bölgede yaklaşık 5 yıldır serbest dalış yapan Sercan Demirkaya'nın düzenli olarak karşılaştığı ve "Mahmut" adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının da bulunduğunu söyledi.

Bu dalışın kendisi için özel olduğunu belirten Ercümen, "Senelerdir burada onunla birlikte dalan, artık arkadaşı, hatta kankası olmuş Sercan'la farklı bir uyum içindeler. İnsanlara karşı öyle bir güven duymuş ki sanırım bu bölgedeki bilinçli yaklaşımın da bunda çok etkisi var. Sizinle birlikte adeta oyun oynuyor. Siz nefes aldığınızda sizinle nefes alıyor. Sizinle birlikte suyun altına iniyor."

Deniz canlılarıyla kurulan ilişkide yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine işaret eden Ercümen, sözlerini "Bugün yaptığım dalış gerçekten çok çok özeldi. Doğru davranıldığında, onların yaşam alanına zararlı şekilde müdahale edilmediğinde aslında çok güzel bir uyum içinde hareket edebiliyoruz. Bu dünya hepimizin. Onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır." diyerek tamamladı.