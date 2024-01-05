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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İskilip Metin Alkan HEM'i ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İskilip Metin Alkan HEM'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti. Ökten, atölyeleri gezerek, HEM Müdürü Ahmet Faruk İmal'dan kurslar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyarette İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kiraz ve İçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İskilip Metin Alkan HEM\'i ziyaret etti
05.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:35
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.

Ökten, atölyeleri gezerek, HEM Müdürü Ahmet Faruk İmal'dan kurslar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kiraz ve İçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de bulundu.

Kaynak: AA
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