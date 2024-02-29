Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Öğrencilerimiz Teknolojiyi Bir Araç Olarak Kullanabilir

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Teknoloji ne olursa olsun elinde bu beceriler olan öğrencimiz her türlü teknolojiyi bir araç olarak kullanabilir, insanlığın faydasına yürütebilir." dedi.

Yelkenci, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda, "Ankara Öğretmen Akademileri" programının açılış töreninde, öğretmenlere "Türkiye Yüzyılında Öğretmen" başlıklı brifing verdi.

Türkiye Yüzyılı'nda eğitimde yaptıkları reformlara değinen Yelkenci, İstanbul'da başlattıkları Harezmi Eğitim Modeli ile eğitimde esnek, süreç ve durum odaklı bir yaklaşımın merkeze alındığını ifade etti.

Kişisel gelişimin önemine değinen Yelkenci, "Eğitimde bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiyoruz." dedi.

Müfredatı, öğrenciye etkili ve doğru iletişim becerisi kazandırıp, sosyal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırdıklarını belirten Yelkenci, şunları söyledi:

"İnsanı, 360 derecede bütün gelişim boyutlarıyla ele alan bir müfredat ve bu becerilerle dün kas gücüyle üretilen teknoloji vardı. Daha sonra buharın gücüyle üretilen teknoloji vardı, mekanik, elektrik, elektronik vardı, dijital vardı. Yakın zamanda şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Teknoloji ne olursa olsun elinde bu beceriler olan öğrencimiz her türlü teknolojiyi bir araç olarak kullanabilir, insanlığın faydasına yürütebilir."