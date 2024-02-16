Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Harezmi Eğitim Modeli, beceri temelli müfredatı destekliyor

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bilgi temelli müfredattan beceri temelli müfredata geldiklerini ve Harezmi Eğitim Modeli'nin yeni müfredatı desteklediğini söyledi.

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri toplantısına katılan Yelkenci, bu eğitimlerin, insanın kendi kendisini inşa etme süreçlerine yardımcı olduğunu aktardı.

Bu şekilde öğrencilerin hayal dünyası, yaratıcılıkları, sorgulama ve karar verme becerilerinin gelişebileceğini anlatan Yelkenci, eğitimlerle öğrencilerin becerilerini sağlam temellere oturtmayı ve körelmeye yüz tutmadan becerilerinin kalıcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Beceri örgüsü temelli eğitim

Yelkenci, şöyle devam etti:

"Teknoloji bir araçtır. Biz o araçları kullanarak üretim yapmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin faydasına, çeşitli alanlarda araçları üretmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz. Bu süreç beceri temelli değil, beceri örgüsü temellidir. Çünkü 'beceri temelli' dediğimiz zaman, ıskalamış oluruz. 'Beceri örgüsü' derken, insanı farklı boyutlarıyla ilgilendiren birçok beceri setinin bir arada kullanılmasını kastediyoruz. Beceri örgüsü, beceriyi değerlerle beraber çocuklara kazandırmayı sağlıyor."

Yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin ve bilimin birbirlerinin alternatifi olmadığını, bu ikisinin beraber işleneceğini anlatan Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimlerinin, yeni yapılacak müfredatı etkilemediğine ve bugünü öngören bir yapıda olduğuna dikkati çekti.

Yelkenci, "Bilgi temelli müfredattan beceri temelli müfredata geliyoruz. Harezmi Eğitim Modeli yeni müfredatı destekleyecek bir modeldir." diye konuştu.

Toplantıya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Harezmi Eğitim Modeli Bilim Kurulu Başkanı Şirin Karadeniz ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları da katılım sağladı.