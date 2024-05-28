Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle oyun oynadı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü" dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Daha sonra okul bahçesinde hazırlanan alana gelen Tekin, burada kaleli yakan top, mendil kapmaca, ip atlama ve halat çekme gibi oyunlar oynayan öğrencilere eşlik etti. Bazı öğrencilerle fotoğraf çektiren Tekin, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Ardından Tekin, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek önerilerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların akranlarıyla oynadıkları oyunda keyifle yer almalarının sağlanması, iletişim ve duyuşsal becerilerinin geliştirilmesi ve açık havayı kullanarak fiziksel aktivite gerektiren oyunlar ile öğrencilerin sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunması amacıyla belirli gün ve haftalar ile milli bayramlar ve törenlerde geleneksel çocuk oyunlarına yer verilmesini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmişti.