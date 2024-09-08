Şehitler İçin Okullarda Saygı Duruşu - Son Dakika
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Şehitler İçin Okullarda Saygı Duruşu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevi esnasında şehit olan askerler için 9 Eylül'de tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Tekin, şehitlerin anısını yaşatmayı ve öğrencileri vatan sevgisi ile donatmayı amaçladıklarını vurguladı.

08.09.2024 23:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için 81 ilde yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı yarın tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kaynak: AA

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