Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Vatan toprağını canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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