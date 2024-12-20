Milli Eğitim Bakanı Tekin Karabük'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin Karabük'te Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karabük'te Valilik ve çeşitli eğitim kurumlarını ziyaret ederek ildeki eğitim durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, Karabük'te eğitimdeki gelişmeleri ve yapılan yatırımları aktardı.

20.12.2024 22:03
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Milli Eğitim Bakanı Tekin Karabük'te

KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin'i Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt karşıladı. Çiçek takdimi yapan çocuklara teşekkür eden Bakan Tekin, şeref defterini imzalayarak valilik makamına geçti. Burada Vali Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin daha sonra yaklaşık 1.5 saat süren İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı çıkışına gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, "Yaklaşık 1.5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir çalışma prensibi olarak illere gittiğimizde ildeki bütün aktörlerle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Yerel siyaseti temsilen belediye başkanları, parti yöneticileri, valimiz, il milli eğitim müdürümüz oturuyoruz ve değerlendirme yapıyoruz" dedi.

"Burada da Karabük'e geldiğimizde önce bir okul ziyareti yaptık" diyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Öğretmenler Odası adını verdiğimiz toplantımızı yaptık. Ardından da valiliğimizde değerlendirme toplantımızı yaptık. Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de son 20 yılda aslında gerçekten devasa nitelikte işler yapıldı. 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki öğrenci sayısından yaklaşık 42 bin öğrenci varken şu an 37 bin öğrencimiz var. Bunu şunun için söylüyorum. O gün sahip olduğumuz derslik sayısı bin 300 civarında. Şu anda sahip olduğumuz ders sayısı 2 bin 127. Yani öğrenci sayısı düşmesine rağmen derslik sayısı neredeyse yüzde 30 oranında artmış durumda. Bu gerçekten önemli bir durum. Bu Türkiye'nin her tarafında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mevcut değişiklik sayısını ikiye katladığımız illerimiz var. En nihayetinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamalarına Türkiye genelinde gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Karabük'te şu anda derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaöğretimde 17, temel eğitimde ise 19 civarında olduğunu bildiren Tekin, "Aynı göstergeler öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de var. Bunlar eğitim öğretimin fiziki altyapısıyla ilgili olarak yapılanlar" diye konuştu.

Tekin, "Türkiye genelinde derslik sayısı itibariyle yaptıklarımıza ilave olarak bu son dönemde aynı zamanda eğitimin içeriğiyle ilgili hususlara da yoğun bir şekilde girdik. Bunların sonuçlarını hem fiziki altyapıya ilişkin uluslararası göstergelerde hem de eğitimin içeriğine ve niteliğine ilişkin uluslararası göstergelerde de bunların karşılığını alıyoruz. Daha önce fiziki altyapıyla ilgili, OECD ortalamalarına, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle eriştiğimizi söylemiştim. Nitelik olarak ise geçtiğimiz hafta yayınlanan timskorların OECD ülkeleri içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde özellikle dördüncü sınıflarda ve sekizinci sınıflardaki matematik ve fen bilimleri derslerini ölçüyor tüm sınavların. Orada da gerçekten birçok ülke tarafından örnek kabul edilebilecek nitelikte bir başarı elde ettik. Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde dördüncü, beşinci sırada yer alıyoruz ki bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi. Bu anlamda gerçekten güzel şeyler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Tekin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin Karabük'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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