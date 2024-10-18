Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt\'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda Türkiye'de eğitim öğretim anlamında hem okullaşma hem derslik başına düşen öğrenci hem de öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıldı.

18.10.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda Türkiye'de eğitim öğretim anlamında hem okullaşma hem derslik başına düşen öğrenci hem de öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıldı." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Siirt Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na da katılan Tekin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Bakanlık birim amirleriyle Türkiye'deki illeri dolaştıklarını, illerdeki sorunlara yerinde çözüm üretmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Trabzon ve Erzurum'da bulunduklarını ve kara yoluyla Erzurum'dan Siirt'e geldiklerini ifade eden Tekin, illerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet ettiklerini, İl Eğitim Değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

Bakan Tekin, şunları ifade etti:

"Toplantımıza ildeki siyasi aktörlerimizi, siyasi yardımcılarımızı da dahil ediyoruz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız varsa. Bugün de ziyarette benzeri toplantımızı yaptık. Bakanlık merkez teşkilatından buradaki gündem maddesi olabilecek konularla ilgili olan genel müdür arkadaşlarımızı da dahil ettik, toplantımızı yaptık. Gün içinde Erzurum, Siirt yolu üzerinde vaktimizin el verdiği ölçüde çat kapı okul ziyaretleri yaptık, yani öğretmenlerimizin ve okulumuzun haberi olmadan. Bu çerçevede Karlıova'da Kargapazarı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na gittik. Orada öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Muş'a yaklaşık 20-30 kilometre mesafede bir köyde Mercimekkale İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen arkadaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle sohbet ettik."

Ziyaretleri kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın çalıştığı ve fen lisesine dönüştürülen okulu da ziyaret ettiklerini anlatan Tekin, Siirt'te de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Eğitime yönelik çalışmaları dolayısıyla kentteki yöneticilere teşekkür eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"22 yılda Türkiye'de eğitim öğretim anlamında hem okullaşma hem derslik başına düşen öğrenci hem de öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıldı. Burada da baktığımızda 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik başına düşen öğrenci sayıları, 2024-2025 eğitim öğretim yılında neredeyse yarı yarıya noktasına gelmiş durumda. Bunlar gayet güzel şeyler. Bunun dışında aynı şekilde öğretmen istihdamıyla ilgili konularda katettiğimiz mesafeyi göstermek açısından önemli şeyler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada yeni dönemle ilgili olarak talepleri de aldık. Onları da biz milletvekilimiz ve Valimiz ile tekrar değerlendireceğiz."

Vali Kızılkaya, Bakan Tekin'e Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği takdim etti.

Bakan Tekin, daha sonra Sancaklar Ortaokulu'nda bayrak törenine katıldı, öğrencilerle bir araya geldi, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Tekin, partililerle bir araya geldi.

Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Güncel, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:01:51. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.