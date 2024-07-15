Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Bakan Tekin, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği ziyarette, şehitlerin aileleriyle de sohbet etti. Ayrıca, 15 Temmuz'u anmak için şehitliğe gelen vatandaşlarla da görüşen Tekin, ailesiyle birlikte ziyarette bulunan 5 yaşındaki Ömer Halis'e oyuncak hediye etti.

15.07.2024 13:06
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bakanlık birim amirleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Tekin ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bıraktı, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, onlarla sohbet etti. Tekin, daha sonra darbe girişiminde şehit olan polislerin kabirlerinin bulunduğu şehitliği ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Tekin, polis şehitlerinin ailelerine de başsağlığı dileyerek, kabirlerine karanfil bıraktı. Tekin, 15 Temmuz'u anmak için şehitliğe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Tekin, ailesiyle şehitlik ziyaretinde bulunan 5 yaşındaki Ömer Halis'e de oyuncak hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği\'ni ziyaret etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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