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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılışında konuştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılışında konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim ve öğretime verdiği önemi vurguladı. Bakan Tekin, gelecek kuşaklara sağlıklı bir nesil bırakma hedefiyle en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirtti.

26.01.2024 - 17:04,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılış töreninde konuştu. Bakan Tekin,Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkenin genel bütçenin her daim en büyük payını Milli Eğitim Bakanlığı'nın almasını sağladı. Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada. En çok payı eğitime ayırıyoruz dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Bakan Tekin'e Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

ANA HEDEFİMİZ GELECEK KUŞAKLARA SAĞLIKLI BİR NESİL BIRAKMAK

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim ve öğretime karşı tutumundan bahseden Tekin, 2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ana hedefi eğitim öğretim süreci, gençlerimiz, nesiller inşa etmek, nefsimizi ihya etmek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir nesil bırakmak. Bu bizim ana çalışma noktamız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Genel bütçeden her daim en büyük payı, Milli Eğitim'in almasını sağladı. Şu an birçok ülkede örnek gösteriliyoruz bu anlamda. Genel bütçeden aldığımız pay birinci sırada. En çok payı eğitime ayırıyoruz. Ama bütün bunların anlamlı hale gelmesi hep beraber bu sürece destek olmakla mümkün dedi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Tekin, ardından kütüphaneyi gezip incelemelerde bulundu. Öğrenci ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılışında konuştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağcılar Ateştuğla Kütüphanesi açılışında konuştu - Son Dakika
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