Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi. Tekin, Oktugan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, bu elim hadiseyi kınadığını ve merhum eğitimciye Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti. Ayrıca, Oktugan'ın ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve velilere sabır dilediğini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

07.05.2024 23:07
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi - Son Dakika

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