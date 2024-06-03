Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Sabiha Özar'ın uzun meslek hayatı boyunca birçok önemli ismin yetişmesinde pay sahibi olduğunu belirtti ve ailesine sabır diledi.

03.06.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Asırlık çınar Sabiha Özar hocamızın ebediyete irtihal ettiği haberini teessürle öğrendik. 1923 yılında, Konya tren garında, Atatürk'ün 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesini kendine düstur edinen, ömrünü bu söze adayan, bir nesli ilmek ilmek işleyen ve 42 yıllık meslek hayatıyla bizlere örnek olan Sabiha hocamız nice önemli ismin yetişmesinde pay sahibiydi. Hakkın rahmetine kavuşan Sabiha Özar'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milli Eğitim camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Sosyal Medya, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement