Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Asırlık çınar Sabiha Özar hocamızın ebediyete irtihal ettiği haberini teessürle öğrendik. 1923 yılında, Konya tren garında, Atatürk'ün 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesini kendine düstur edinen, ömrünü bu söze adayan, bir nesli ilmek ilmek işleyen ve 42 yıllık meslek hayatıyla bizlere örnek olan Sabiha hocamız nice önemli ismin yetişmesinde pay sahibiydi. Hakkın rahmetine kavuşan Sabiha Özar'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milli Eğitim camiamızın başı sağ olsun."