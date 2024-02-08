Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurul ile sona yaklaştıkları müfredat çalışmaları ve eğitimde atacakları yeni adımlar hakkında istişareler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na taşıyarak çocukları daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte hazırlayacaklarını vurgulayan Tekin, Kurul üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.