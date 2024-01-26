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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimde büyük adımlar attık - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimde büyük adımlar attık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002'den bu yana eğitim alanında yapılan çalışmaları anlatarak, okul, derslik, spor salonu, atölye, öğretmen sayısı gibi her alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Bakan Tekin, eğitim-öğretim sürecine katkı veren herkese teşekkür etti ve gelecek kuşakları inşa ederek ülkeye, millete, vatan ve bayrağa sahip çıkacak nesiller yetiştireceklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitimde büyük adımlar attık
26.01.2024 - 18:21,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim konusunda akla gelebilecek her türlü adımı attıklarını belirterek, "2002'ye kadar okul, derslik, spor salonu, atölye, öğretmen sayısı, eğitimle ilgili her ne varsa 2002'den bugüne her birisini en az ikiyle çarpın." dedi.

Bağcılar Belediyesince yaptırılan Ateştuğla Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Tekin, 2002'den bu yana eğitim alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Tekin, "2002'ye kadar okul, derslik, spor salonu, atölye, öğretmen sayısı, eğitimle ilgili her ne varsa 2002'den bugüne her birisini en az ikiyle çarpın. Derslik sayısı iki kattan fazla. Öğretmen sayısının yaklaşık yüzde 75'i 2002 sonrası atanmış durumda. Aklınıza gelebilecek her türlü adımı attık." diye konuştu.

Bunların, Milli Eğitim Bakanlığı envanterindeki veriler olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"İlave olarak elimize şu tür veriler yok, belediyelerimiz bize ne kadar katkı sağladı? Bağcılar Belediyemizin yaptığı spor salonu, gençlik merkezleri, kütüphaneler, onlarla ilgili envanterimiz yok. Bunların hepsini düşündüğümüzde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2002 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ana hedefi eğitim-öğretim süreci, gençlerimiz. Nesiller inşa etmek, neslimizi ihya etmek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir nesil bırakmak bizim ana çalışma noktamız."

"Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacak kuşaklar yetiştireceğiz"

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Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim-öğretim sürecine katkı veren öğretmenler, veliler, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin, "Çünkü bahsettiğimiz şey çok büyük bir yük. Bu yükün altından tek başına Milli Eğitim Bakanlığının kalkması mümkün değil. Bu yükü kaldırabilmek noktasında bize destek olan herkes sağ olsun, var olsun. Hep beraber gelecek kuşakları, gelecek nesilleri inşa edeceğiz. Ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacak kuşaklar yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitim-öğretim alanında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Hep beraber bu yükün altına girmezsek, yapılan binaların, atanan öğretmenlerin, yapılan okulların, spor salonlarının hiçbir anlamı kalmayacaktır. O yüzden herkesin sürece katkı vermesini özellikle arzu ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, çocukları yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapan öğretmenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Genel bütçeden her daim en büyük payı Milli Eğitim'in almasını sağladı. Şu an birçok ülkede bu anlamda örnek gösteriliyoruz." diye konuştu.

Kurdele kesilerek açılışın yapılmasının ardından Bakan Tekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindekilerle kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: AA
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Yusuf Tekin, Bağcılar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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