Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Eğitim İş Birliği

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Riyad'da Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. İki ülke eğitim bakanlıkları arasında imzalanmak üzere hazırlıkları süren mutabakat zaptının önemine dikkat çeken Bakan Tekin, eğitim alanındaki iş birliğini artıracak birçok alanın bulunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. Bakan Tekin, Riyad'daki Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'ndaki görüşmede yaptığı konuşmasına, Bakan El-Benyan'a daveti için teşekkür ederek başladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "dünyaya örnek olacak şekilde gelişmesini" temenni eden Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti halkı ile Suudi kardeşlerimiz birbirlerine çok ciddi bir sempati besliyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman arasındaki samimiyet ve kardeşlik hukuku bahsettiğim bu ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu kardeşlik hukukunun geliştirilmesi için en kritik pozisyonlardan biri de Eğitim Bakanlıkları. Hem bu derin hukuki ilişkileri gelecek kuşaklara aksettirecek ciddi bir öneme sahip hem de dünyada içinde bulunduğumuz kaotik durumda çocuklarımızın gelecek kuşakların Müslüman'a yakışır bir şekilde adil hukuka uygun bir pozisyon almaları için Eğitim Bakanlıkları çok kritik."

İki ülke eğitim bakanlıkları arasında imzalanmak üzere hazırlıkları süren mutabakat zaptının önemine dikkat çeken Bakan Tekin, eğitim alanındaki iş birliğini artıracak birçok alanın bulunduğunu, Suudi mevkidaşına Türk okullarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Bakan Tekin, Suudi Arabistan'daki Türk okullarında eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenlerin bu ülkeye emanet olduğunu ifade ederek, "Bizim çocuklarımıza ve okullarımıza kendi okullarınızdan ve çocuklarınızdan farklı bakmadığınıza eminiz. İnşallah, bu mutabakat zaptı bu tür ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak" diye konuştu.

İki ülke arasında eğitim alanında hazırlanan mutabakat zaptının hayata geçirilmesini umduklarını dile getiren El-Benyan ise Türkiye ile eğitim iş birliklerini genişletmek istediklerini belirtti. Mutabakat zaptının hızlandırılması konusunda gerekenleri yapacaklarını söyleyen El-Benyan, "Mutabakat zaptını hızlandırmak konusunda büyük bir çaba harcamaktayız. Suudi Arabistan Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı olarak Türk okullarına her zaman destekte bulunacağız ve bundan da büyük bir memnuniyet duymaktayız" diye konuştu.