Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Torbalı'daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerindeki elim patlama sonucu yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan ve afetten korusun inşallah."
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