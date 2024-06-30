Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Torbalı'daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerindeki elim patlama sonucu yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan ve afetten korusun inşallah."