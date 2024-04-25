Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı askıya çıkarılacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı askıya çıkarılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı askıya çıkarılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını taşıyan yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını duyurdu. Taslak bir hafta süreyle askıda kalacak ve daha sonra öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak. Yeni müfredat önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacak.

25.04.2024 17:14
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Taslağın bir hafta süreyle askıda kalacağını bildiren Tekin, daha sonra öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak olan yeni müfredatın önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Müfredatla ilgili görüş ve önerilerin "http://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden paylaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı askıya çıkarılacak - Son Dakika

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