Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı askıya çıkarılacak

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Taslağın bir hafta süreyle askıda kalacağını bildiren Tekin, daha sonra öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak olan yeni müfredatın önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Müfredatla ilgili görüş ve önerilerin "http://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden paylaşılabileceği bildirildi.