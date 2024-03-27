Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yerel seçimlerde her bir oy çok kritik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimlerin öneminden bahsederek, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım." dedi.
Tekin, Aziziye ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimler öncesinde birkaç hususun altını çizmek istediğini söyledi.
Yerel seçimlerin öneminden bahseden Tekin, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım. Bazı insanlar, dostlarımız, arkadaşlarımız, kişisel kırgınlıkları, kişisel rahatsızlıkları, duygusal tepkileri yüzünden sadece ve sadece kaybettirme amacıyla hareket ediyor olabilirler. Saygı duyuyorum duygusallıklarına ama onların duygusallıkları yüzünden Aziziye kaybetmesin, Erzurum kaybetmesin, Türkiye kaybetmesin istiyorum." diye konuştu.
Tekin, diğer adaylara seslenerek, şunları dile getirdi:
"O yüzden diyorum ki gelin Aziziye ile ilgili yapacak her neyiniz ve projeniz varsa o projenizi getirin, ben de bir Erzurumlu olarak destek olayım, başkanımıza teslim edelim. Başkanımız projeleri hayata geçirsin, Aziziye kazansın,Erzurum kazansın. O yüzden Aziziye'yi seven, kazanamayacak partilerden aday olan, kazanma ihtimali düşük olan ama kaybettirme potansiyeli olan arkadaşlarımıza bir kez daha davette bulunuyorum. Gelin başkanımıza projelerimizi paylaşalım, hep beraber altına imza atalım, 31 Mart'ta Aziziye kazanmış olsun, Erzurum kazanmış olsun diyorum."
Erzurum'a kış sporları lisesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekonomik koşullarımız ne olursa olsun çocuklarımızın eğitim altyapısından mahrum kalmasını asla istemiyorum" dediğini belirten Tekin, şöyle devam etti:
"Erzurum'da, 2012'de dönemin parasıyla yaklaşık 1,2 milyar lira harcanarak yapılan kış sporları ve oyunları için kış tesislerimiz var. Bütün Erzurum'un ortak fikri şu anda istenildiği şekilde efektif kullanılamıyor. Müsteşarlık dönemimde bunun kullanılması için bir proje geliştirin demiştim. Erzurum'a hem bu tesisleri aktif hale getirecek hem de 'Erzurum'un doğasına uygun, Erzurum'un iklimine uygun bir spor okulu kazandıralım' istemiştik ve 'Kış Sporları Lisesi' adıyla Erzurum'da bir lise yapmak istemiştik. O zaman başaramadık şimdi huzurlarınızda söz veriyorum. Bir hayırsever yatırımcı bulduk, yaklaşık 1 milyar lira civarında bir yatırımla Erzurum'da hem bu tesislerimizi kullanır hale getirecek, kayaktan curlinge, atlama kulelerinden oradaki kış sporlarının yapıldığı salonlara kadar hepsini aktif kullanacağımız bir kış sporları lisesini Erzurum'a kazandıracağız. Türkiye'nin her tarafından yatılı pansiyonu, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kütüphanesi ve konferans salonu ile tam bir eğitim kampüsü olarak yapmış olacağız."
Tekin, Erzurumluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından ayrılmayacağına inandığını ifade ederek, "İnanıyorum ki Aziziye ve Erzurum, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Mehmet Sekmen başkanımıza sonuna kadar destek verecek ve altında Erzurum milletvekili yazan, okuduğumuzda üzüldüğümüz tarz kişilere asla müsaade etmeyecektir." dedi.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yerel seçimlerde her bir oy çok kritik - Son Dakika
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Beşiktaş'ta hafif ticari araç, yasak yerden dönüş yaparken motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.
Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ise gözaltına alındı.
Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?