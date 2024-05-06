Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ABİDE Araştırması İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ABİDE Araştırması İstanbul'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ABİDE Araştırması İstanbul\'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2024 Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması, İstanbul'da başladı. 32 ilçede 104 okulda 4 bin 300 öğrenciye uygulanacak olan araştırma, öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim sağlamayı amaçlıyor. Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında gerçekleştirilen araştırmada, öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri de değerlendirilecek. Araştırma sonuçlarıyla ülke raporları hazırlanacak ve öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunulması hedefleniyor.

06.05.2024 15:59
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Milli Eğitim Bakanlığının, 2024 Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması İstanbul'da başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE Araştırması, İstanbul genelinde 32 ilçede 104 okuldaki 4 bin 300 öğrenciye 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak.

Açıklamaya göre, ilki 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla yapılıyor.

İki yıllık döngüler halinde gerçekleştirilen ve hedef kitlesi 4, 8 ve 10. sınıf öğrencileri olan ABİDE araştırması, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında uygulanıyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı bu araştırmada, öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci anketleri de uygulanıyor. Bu sayede öğrencilerin belirlenen derslerde akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler incelenebiliyor.

Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak.

ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda takip edilen performans göstergeleri arasında bulunan araştırma, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda da yer alıyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ABİDE Araştırması İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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