Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında çeşitli etkinlikler planlanacak ve velilerin okul ile ilişkileri güçlendirilecek.

31.08.2024 12:34
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak, okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak bu yıl merkeze aldığımız üç ana başlığımızdan biri, eğitim öğretim süreçlerine ailenin daha aktif olarak dahil olmasını ve kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamak. Bu kapsamda yıl boyunca farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Bu programları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından biri olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan iş birliği protokolünü hatırlatarak, iki bakanlık arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla imzalanan bu protokolle ilgili olarak "Bu iş birliğimiz, çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmak, aynı zamanda okullaşma oranına destek olmak amacıyla da yürütülen bir proje. Sizlerle birlikte bu projenin içerisinde yer almak bizim için memnuniyet verici" diye konuştu.

İmzalanan protokolle öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak için ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek hedefleniyor.

Ayrıca protokol, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunarak farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanmak gibi konuları içeriyor.

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü planlanacak. Kortejlerde ve alanda bando, animasyon ekibi, dijital karikatür ekibi, yüz boyama ekibi ve hikaye alanları gibi aktivitelerin yer alması ve ekiplerin ihtiyaç duyacağı özel konsept alanları sağlanacak. Öte yandan, ailelere/velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da organize edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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