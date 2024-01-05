Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Taner Tengir'i ziyaret eden Duman ile Çakır, yapılan ve bu yıl yapılması planlanan yatırımları görüştü.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştiren Duman ve Çakır, okul idareci ve öğretmenleriyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlere, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de katıldı.