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Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS'ye evde girecek olan özel öğrenciyi ziyaret etti

AĞRI - Ağrı'da, özel durumu nedeniyle LGS sınavına öğretmen gözetiminde evinde girecek olan Hüseyin Ali Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından sınav öncesi evinde ziyaret edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi yarın düzenlenecek. Bu doğrultuda binlerce öğrenci sıralarda sınav teri dökecek. Özel durumları dolayısıyla sınav merkezlerine gidemeyecek öğrenciler ise ev veya hastanede görevli öğretmenler gözetiminde sınava alınacak. Ağrı'da da özel durumu nedeniyle sınava giremeyecek olan Hüseyin Ali Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından sınav heyacanına ortak olmak üzere evinde ziyaret edildi.

Özel durumu nedeniyle evde sınava girecek Hüseyin Ali Kılıç'ı moral ve motivasyon vermek amacıyla evinde ziyaret ettiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Ağrı merkez ve ilçelerimizde 32 sınav merkezimizde 8 bin 605 öğrencimiz LGS sınavına girecek. Bugün Hüseyin Ali Kılıç öğrencimizin evindeyiz. Özel nedenlerden dolayı sınavı öğrencimizin evinde gerçekleştireceğiz. Moral ve motivasyon amacıyla öğrencimizin evindeyiz. İlimiz genelinde 3 evde bu sınav gerçekleştirilecek. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavlar gördükleri konulardan çıkacak. Öğrencilerimiz stres yapmasın. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.