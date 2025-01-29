Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde 40 denetmen yardımcısı istihdam edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 40 denetmen yardımcısı kadrosu için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında başvurular alınacak. Adaylar, 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından belirlenecek. Başvuruda; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olma şartı aranacak. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almak gerekecek. Ayrıca ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak koşulu aranacak.