Milli İrade Platformu'ndan Saldırı Açıklaması - Son Dakika
Milli İrade Platformu'ndan Saldırı Açıklaması

15.04.2026 22:12
Okul saldırılarına karşı çözüm ve güvenlik vurgusu yapan platform, toplumun sorumluluk almasını istedi.

Milli İrade Platformu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olaylarına ilişkin, "Ne yazık ki geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizi hedef alan bu saldırılar bizi düşünmeye sevk ediyor. Bu saldırıların altında yatan nedenleri, psikolojik, sosyal ve güvenlik gibi bütün boyutlarıyla ele almanın elzem olduğunu görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Platformdan yapılan açıklamada, okulların güvenliği, çocukların ve öğretmenlerin huzuru için sorumlu davranılması gerektiği belirtildi.

Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen menfur saldırılar nedeniyle derin bir üzüntü içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, vefat eden öğrencilere ve öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temenni edildi.

Okulların sevgi ve güven iklimiyle çocukların kuşatıldığı ortamlar olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizi hedef alan bu saldırılar bizi düşünmeye sevk ediyor. Bu saldırıların altında yatan nedenleri, psikolojik, sosyal ve güvenlik gibi bütün boyutlarıyla ele almanın elzem olduğunu görüyoruz. Bu gibi olağanüstü olaylar yüreklerimizi dağlarken toplum olarak metanet ve aklıselim ile hareket etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Kötülüğün ve yanlışın sürekli tasviri, kötülüğü yaygınlaştırma ve insanları buna karşı duyarsızlaştırma gibi sonuçlar doğurur. Bu yüzden olayın görüntülerini ve detaylarını çocuklarımızdan uzak tutmamız gerekir."

"Her zeminde kararlı bir sorumluluğun parçası olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz"

Çocuklara ve ailelere güven telkin etmenin her bir vatandaşın birincil sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijital dünya, medya, oyunlar, akran ilişkileri, sosyal değişim, aile bilinci ve okulun toplumsal misyonu gibi birçok alanda yeni sorgulamalar yaparak, köklü çözümler için çok boyutlu tedbirler almak zorundayız. Millet olarak bu saldırılara karşı öncelikle devletimize ve kurumlarına güvenmeliyiz. Devletimiz tarafından alınacak her türlü tedbire sahip çıkmalıyız. Bu gibi olayları kutuplaşma, siyasi ve ideolojik hesap görme aracına dönüştürmeden çözümün parçası olmalıyız. Hem fert hem aile hem de millet olarak toplumsal değerlerimizi ve bağlarımızı daha belirgin bir şekilde evlatlarımıza aktarmanın zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz."

Açıklamada, "Milli İrade Platformu olarak bu menfur saldırıların olumsuz etkileriyle mücadele edeceğimizi ve bir daha bu gibi olayların yaşanmaması için her zeminde kararlı bir sorumluluğun parçası olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli İrade Platformu'ndan Saldırı Açıklaması - Son Dakika

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısını reddetti.
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılar için Kongre onayı almasını şart koşan yasa tasarısını reddetti.
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
SON DAKİKA: Milli İrade Platformu'ndan Saldırı Açıklaması - Son Dakika
