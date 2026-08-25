İzmir’in milli jimnastikçisi Avrupa beşincisi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda beşinci oldu. Şampiyonaya ilk kez katılan Doğan, İtalya'da devam eden 20. Akdeniz Oyunları'nda ise madalya hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, ilk kez katıldığı Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda Avrupa beşincisi oldu. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen şampiyonada büyükler kategorisinde ülkemizi temsil eden Altan Doğan, paralel bar elemelerinde 14 bin 100 puanla altıncı olarak finale yükseldi. Finalde de 14 bin 100 puan alan milli jimnastikçi, Avrupa beşinciliğini elde etti.

2026 yılında başarılı bir grafik çizen Altan Doğan, mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Jimnastik World Challenge Cup'ta paralel barda altın madalya kazanırken, temmuz ayında yapılan Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda da aynı alette Türkiye şampiyonu olmuştu. Başarılı sporcu, İtalya'nın Taranto kentinde devam eden 20. Akdeniz Oyunları'nda da mücadele edecek. Milli jimnastikçi barfiks, paralel bar, halka ve takım kategorilerinde yarışacak. Artistik jimnastik müsabakaları Grottaglie Sports Hall'da düzenlenecek. 29 Ağustos'ta başlayacak elemelerin ardından finaller 2 Eylül'de gerçekleştirilecek.