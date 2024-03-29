Milli Kütüphane, Ankara dışından da erişilebilir hale getiriliyor

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Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, 60'ıncı Türkiye Kütüphaneler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 74 yıllık geçmişe sahip Milli Kütüphanedeki dijitalleşme çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Milli Kütüphanenin ders çalışma mekanı olarak Başkentin kültürel hafızasında yeri olduğunu, araştırma ve arşiv kütüphanesi olarak da araştırmacılara çok sayıda hizmet verdiğini dile getiren Beyoğlu, kütüphanelere erişimin kolaylıkla sağlanması için dijitalleşme çalışmalarını hızlandırdıklarına işaret etti.

Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Kütüphanede son yıllarda ağırlıklı olarak gazete, dergi ve kitapları baz alarak 20 milyon sayfayı taradık, yani dijitalleştirdik. Özellikle telif süresi dolmuş kitaplarımızı öncelikli tarıyoruz ve onları Milli Kütüphane web sayfası üzerindeki dijital kütüphaneden halkın kullanımına sunuyoruz. Ulusal gazetelerimizin 2023 yılı sonuna kadarki tüm sayılarını dijitalleştirdik. Yerel gazetelerimizi de en eski sayılarından başlamak üzere dijitalleştirmeye devam ediyoruz.

Artık kitapları da taramaya başladık. Yakın zamanda Milli Kütüphanemizin her çeşitteki tüm dijital ya da dijitalleştirilmiş bilgi kaynaklarını Ankara dışından da çevrimiçi ulaşılabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımız dijital kaynaklara erişim noktasında Milli Kütüphaneye gelmek zorunda kalmayacaklar. Vatandaşlarımız, yakın zamanda, Bakanlığımıza bağlı 100 halk kütüphanemizden, dijital kütüphane istasyonlarından Milli Kütüphanenin dijital kaynaklarına erişebilecek."

"İnsan eli değmeden kitapları otomatik tarıyoruz"

Taner Beyoğlu, dijital alt yapı açısından son zamanlarda Milli Kütüphaneye kazandırılan en kıymetli cihazların otomatik tarama makineleri olduğunu aktardı.

"İnsan eli değmeden kitapları otomatik tarıyoruz. Hem süreli yayınlarımız hem de kitaplarımızı hızlı bir şekilde taramaya çalışıyoruz." diyen Beyoğlu, dijitalleşme yapan kütüphaneler arasında entegrasyon sağladıklarını da dile getirdi.

Beyoğlu, mükerrer taramaları engellediklerini, Bakanlığa bağlı dijitalleştirme yapan kütüphaneler ile Milli Kütüphane arasında iş bölümü yaparak, entegrasyon sağladıklarını söyledi.