Milli Kütüphane, Ankara dışından da erişilebilir hale getiriliyor

Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, 60'ıncı Türkiye Kütüphaneler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 74 yıllık geçmişe sahip Milli Kütüphanedeki dijitalleşme çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.
Milli Kütüphanenin ders çalışma mekanı olarak Başkentin kültürel hafızasında yeri olduğunu, araştırma ve arşiv kütüphanesi olarak da araştırmacılara çok sayıda hizmet verdiğini dile getiren Beyoğlu, kütüphanelere erişimin kolaylıkla sağlanması için dijitalleşme çalışmalarını hızlandırdıklarına işaret etti.
Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Kütüphanede son yıllarda ağırlıklı olarak gazete, dergi ve kitapları baz alarak 20 milyon sayfayı taradık, yani dijitalleştirdik. Özellikle telif süresi dolmuş kitaplarımızı öncelikli tarıyoruz ve onları Milli Kütüphane web sayfası üzerindeki dijital kütüphaneden halkın kullanımına sunuyoruz. Ulusal gazetelerimizin 2023 yılı sonuna kadarki tüm sayılarını dijitalleştirdik. Yerel gazetelerimizi de en eski sayılarından başlamak üzere dijitalleştirmeye devam ediyoruz.
Artık kitapları da taramaya başladık. Yakın zamanda Milli Kütüphanemizin her çeşitteki tüm dijital ya da dijitalleştirilmiş bilgi kaynaklarını Ankara dışından da çevrimiçi ulaşılabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımız dijital kaynaklara erişim noktasında Milli Kütüphaneye gelmek zorunda kalmayacaklar. Vatandaşlarımız, yakın zamanda, Bakanlığımıza bağlı 100 halk kütüphanemizden, dijital kütüphane istasyonlarından Milli Kütüphanenin dijital kaynaklarına erişebilecek."
"İnsan eli değmeden kitapları otomatik tarıyoruz"
Taner Beyoğlu, dijital alt yapı açısından son zamanlarda Milli Kütüphaneye kazandırılan en kıymetli cihazların otomatik tarama makineleri olduğunu aktardı.
"İnsan eli değmeden kitapları otomatik tarıyoruz. Hem süreli yayınlarımız hem de kitaplarımızı hızlı bir şekilde taramaya çalışıyoruz." diyen Beyoğlu, dijitalleşme yapan kütüphaneler arasında entegrasyon sağladıklarını da dile getirdi.
Beyoğlu, mükerrer taramaları engellediklerini, Bakanlığa bağlı dijitalleştirme yapan kütüphaneler ile Milli Kütüphane arasında iş bölümü yaparak, entegrasyon sağladıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Milli Kütüphane, Ankara dışından da erişilebilir hale getiriliyor - Son Dakika
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Karagöz Caddesi'ndeki şubesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuyor. Yardımlar her ay düzenli olarak devam ediyor ve yılda yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşılıyor. Vakfın gönüllüleri ve esnafların desteğiyle bu yardımlar gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit kabirlerinin bakımını gerçekleştiriyor ve dua okuyor.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan bir çocuğun tır çekicisi kullanmasına izin veren bir baba hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucu olayın tespit edildiği belirtildi. Ayrıca baba ve çocuğu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yapılan çalışmalarda, hastanelerde led ekranlarda basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar gösterildi. Ayrıca hastane giriş ve çıkışlarında da dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerini içeren afişler yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli'nde yaşayan öğretmen çift ve ikiz kızları, kitap okuma tutkularıyla çevrelerine örnek oluyor. Uygar ve Özlem Özdemir çifti, sakin bir yaşam sürme arzusuyla birlikte kitaplarını da Kırklareli'ne getirdi. İkiz kızlarıyla birlikte sık sık Kırklareli Halk Kütüphanesine giden çift, burada masal kitaplarını sesli olarak okuyarak çocuklarının kelime dağarcığını geliştiriyor ve kitap okuma alışkanlığını artırıyor. Kütüphane ziyaretleri ailecek keyifli bir etkinliğe dönüşüyor ve kütüphane, onlar için ikinci bir ev haline geliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?