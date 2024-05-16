Güncel

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının giydiği kıyafetler defilede sahnelendi

SAMSUN - Milli Mücadele'de 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yeniden tasarlanarak defilede sunuldu.

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta öğreticiler tarafından Milli Mücadele döneminde 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetler yeninden yapıldı. Her kadın kahramanın giydiği kıyafetler o döneme ait kumaşlarla dikildi. El emeğiyle dikilen kıyafetler Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen defilede izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fatma Çavuş'tan Halide Edip'e kadar birçok kadın kahramanın kıyafetlerinin sergilendiği defile hem duygulandırdı hem de herkesin beğenisi topladı. 'Atatürk Samsun'da konulu sergiyi ise ziyaretçileri ilgiyle inceledi.

"Yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanarak tasarladık"

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında aynı zamanda enstitümüzün 64. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Milli Mücadele kadın kahramanlarından oluşan çok güzel bir defile hazırladık. Aynı zamanda birde resim sergisi açtık. Her iki çalışmada çok güzel oldu. 23 kadınımızı canlandırdık. Onların kıyafetlerini yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanarak tasarladık. O döneme uygun olarak giydirdik. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk 2 kere binamızın ziyarete gelmiş ve burada derslere katılmış. Bunları canlandırmak istedik" dedi.