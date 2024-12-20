Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2. Prototipi Üretim Aşamasında - Son Dakika
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Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2. Prototipi Üretim Aşamasında

Milli Muharip Uçak KAAN\'ın 2. Prototipi Üretim Aşamasında

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin üretim ve montaj çalışmalarını inceledi. Projenin 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

20.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin üretim ve montaj çalışmalarını inceledi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli savunma sanayimizin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlanıyor. TUSAŞ tesislerimizde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajı tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek 2'nci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür. Bizler, savunma sanayimizde her prototipte başarı hikayeleri yazıyor, ürünlerimizi seri üretime geçiriyor ve kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu. Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2. Prototipi Üretim Aşamasında - Son Dakika

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