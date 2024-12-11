Milli Parklar Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Parklar Konferansı Düzenlendi

Milli Parklar Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen konferansta milli parkların korunması ve küresel ısınma ele alındı.

11.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Milli Parkların Gizemli Dünyası" konulu konferans düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü dolayısıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Milli Parkı Müdür Yardımcısı Murat Elmacı, milli parkların korunması gereken alanlar olduğunu söyledi.

Milli parkların da dünyanın diğer bölgeleri gibi küresel ısınmadan etkilendiğini belirten Elmacı, "Uludağ Milli Parkı da küresel ısınmadan etkileniyor. Karlanma süresi, karlı geçen gün sayısı ve karın alanda kalma süresi günden güne azalıyor." dedi.

Elmacı, milli parkta son yıllarda kar yağışının azaldığını dile getirdi.

Karın yağdığı dönemde değişiklik olduğunu aktaran Elmacı, "Normalde karın alanda kalması kasım ve aralık aylarında başlayıp mart ayına kadar devam ederken, şimdi ocak ayında başlıyor ve nisan ayına kadar kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Elmacı, Uludağ Milli Parkı'nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefi Merve Barut ve Uludağ Milli Parkı memuru Talip Doğru'nun da konuşma yaptığı konferansa Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Konferans, Eğitim, Uludağ, Güncel, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Parklar Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Parklar Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.