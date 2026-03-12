Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da kabri başında anıldı - Son Dakika
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da kabri başında anıldı

12.03.2026 11:54
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında törenle anıldı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua etti.

Vali Davut Gül ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene katılan öğrenciler de Ersoy'un kabri başında dua okudu.

Vali Gül, törene katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Törene, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de katıldı.

Kaynak: AA

