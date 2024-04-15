Milli Saraylar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Milli Saraylardan yapılan açıklamaya göre 5-14 Nisan'da Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 326 bin 531 kişiyi ağırladı.
Şehirde kalanlar, şehre gelen vatandaşlar ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi mekanlardan Topkapı Sarayı, 9 günlük tatilde 147 bin 353 kişiyi misafir etti. Arife günü kapalı olan Topkapı Sarayı, bayramın 3. günü 21 bin 974 kişiyle rekor kırarken tatilde günlük ortalama 18 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada görme imkanı sunan Dolmabahçe Sarayı'nı 60 bin 223 kişi ziyaret etti. Saray, bayramın 3. günü, 11 bin 132 kişi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi, bayram tatilinde şehrin kültür-sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş'taki müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 21 bin 931 kişiye ulaştı.
Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 11 bin 790 kişiyi ağırladı.
Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi Sarayı'nı 20 bin 135 kişi gezerken Küçüksu Kasrı ise 11 bin 115 kişiyi konuk etti.
Teknoloji ile tarihin kültürel ve manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi'ni de (İMM) bayram tatili boyunca 23 bin 435 kişi ziyaret etti. Çamlıca Camii külliyesindeki müze, açıldığı 8 Nisan 2022'den itibaren ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
Milli Saraylar'ın paha biçilemez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 9 bin 676 kişiyi buldu.
Ankara Palas Müzesi de bayram tatilinde en fazla ziyaret edilen adreslerden biri oldu. Özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat 2024'te ziyarete açılan Ankara Palas'ı, 14 bin 442 kişi gezdi. Ankara Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan müzenin bayram tatili boyunca ücretsiz gezilebilmesi ziyaretçi sayısını artırdı.
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