Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na katılmasının ardından Azerbaycan'a hareket edecek.
Güler'in ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.
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