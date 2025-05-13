Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Güler, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Güler'i askeri törenle karşıladı, ardından iki bakan arasında gerçekleşen görüşmede savunma ile güvenlik alanlarındaki ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Güler şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Güler, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Güler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Güler, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Güler, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı da ziyaret etti.