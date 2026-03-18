Milli Savunma Bakanı Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale'de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadeleyle asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu toprakları ebedi vatan kılan aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale'de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadeleyle asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen Mehmetçikler, sarsılmaz bir inanç ve eşsiz bir cesaretle göğüslerini siper ederek yalnızca Çanakkale Boğazı'nı değil, milletimizin kaderini de korumuşlardır."

Deniz ve kara savaşlarında, geride bıraktıkları sevdiklerini, gençliklerini ve hayallerini hiç tereddüt etmeden vatan uğruna feda eden kahramanların sergiledikleri o büyük mücadelenin, cesaretin ve fedakarlığın en yüce örneklerinden biri olarak tarihteki müstesna yerini aldığını vurgulayan Güler, "Çanakkale'den yükselen o mücadele ruhu, Sarıkamış'ta, Milli Mücadele'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da yeniden vücut bulmuş; Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da bir kez daha kendisini göstermiştir." açıklamasını yaptı.

Güler, dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, güçlü ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de atalarımızın eşsiz kahramanlıklarından aldığı ilhamla hudutlarımızda, Mavi ve Gök Vatanımızda ülkemizin güvenliğini sağlamak için büyük bir kararlılık ve cesaretle görev yaparken aynı zamanda çeşitli coğrafyalarda küresel barış ve istikrara katkı sunmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Güler, "Bu büyük yürüyüşte en büyük dayanağımız, şehitlerimizin fedakarlıkları, gazilerimizin kahramanlıkları ve milletimizin sarsılmaz iradesidir. Unutulmamalıdır ki şehitlerimiz ve gazilerimiz yalnızca geçmişimizin kahramanları değildir, onlar aynı zamanda bugün yürüdüğümüz yolun en güçlü rehberleridir. Onların azmi, kararlılığı ve vatan aşkı bizlere daima yön göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ve gazi aileleri ile kahraman gazilerin, her daim yanlarında olacaklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Başta Çanakkale'de destan yazan kahramanlarımız ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."