Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanlarını Kabul Etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki ilçe Belediye Başkanlarını kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki Hakkari İlçe Belediye Başkanlarını kabul etti" denildi.